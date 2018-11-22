الرقابة الإسرائيلية تحظر صور الوحدة الخاصة التي تسللت لخانيونس

أمر رئيس الرقابة العسكرية الإسرائيلية "أرييل بن أفراهام" بحظر نشر صور المطلوبين من الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى خانيونس قبل أكثر من أسبوع ونشرتها كتائب القسام اليوم.

وقال "بن أفراهام"، إن "حماس" تحاول حالياً فك رموز الحادث الذي وقع في عمق قطاع غزة في 11 نوفمبر الماضي وفهمه والحصول على المعلومات حوله، كما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية.

وأضاف أن نشر الصور من المحتمل أن يسبب الضرر ويعرض حياة أشخاص للخطر وقد تسبب ضرراً للأمن القومي الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن مصداقية المعلومات والصور التي نشرتها "حماس" لكن نطلب من الإسرائيليين قدر الإمكان عدم نشرها.