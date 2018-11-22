لن ترى هذه المدينة الشمس لمدة 65 يوماً

بعدما شهدت آخر غروب شمس لها يوم الأحد الماضي، لن يرى سكان يوتكياغييك في ألاسكا (بارو سابقاً)، البالغ عددهم 4 آلاف نسمة، الشمس مجدداً إلا بعد 65 يوماً من الظلام.

وتُسمى هذه الظاهرة بـ"الليل القطبي"، وهو مصطلح شائع في الأماكن التي لا تشهد شروق الشمس لأكثر من 24 ساعة.

ونقلت شبكة سي ان ان عن خبير الأرصاد الجوية، جودسون جونز، أن: "هذا يحدث كل عام، إذا كنت تعيش فوق الدائرة القطبية الشمالية فسيكون هناك يوم تغرب فيه الشمس لبقية الشتاء، ثم في الصيف سوف تشرق لأيام".

ويقع شمال ألاسكا فوق الدائرة القطبية الشمالة، حلقة خط العرض التي تحيط بالمنطقة القطبية المتجمدة.

والمدينة ليست هي الوحيدة في ألاسكا التي تعيش هذه الظاهرة، إذ سيعيش أيضاً سكان كاكتويك وبوانت هوب وأناكتويوك باس من دون شمس.





