قناة إسرائيلية: ترامب أجل كشف بنود "صفقة القرن" بطلب من نتنياهو

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف عن محتوى ما يسمى بـ"صفقة القرن" في فبراير من العام المقبل.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن ترامب قد استجاب لضغوط نتنياهو وأجل الإعلان عن تفاصيل خط تصفية القضية الفلسطينية المعروضة باسم "صفقة القرن" لحين الانتهاء من الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، على خلفية استقالة أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب، الأسبوع الماضي.

وأفادت القناة ذاتها بأن نتنياهو يفضل حاليا تأجيل الإعلان عن "صفقة القرن"، حتى لا يتم تقديم شيء للفلسطينيين، تضعفه أمام شركائه في الائتلاف الحكومي، خصوصا، حزب "البيت اليهودي"، بزعامة نفتالي بينت.

وعلى موقعها الإلكتروني نوهت القناة الإسرائيلية إلى أن الخلاف القائم بين بينت ونتنياهو يمكن أن يؤثر على خطة التسوية الأمريكية.