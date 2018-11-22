بالتل توقع اتفاقية شراكة مع PalPay

وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وشركة PALPAY اتفاقية شراكة لاعتمادها قناة بيع وتسويق لكافة خدمات بالتل لتقديم خدمات مميزة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز بالتل لقطاع الأعمال في مدينة رام الله، حيث وقعها المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" السيد معن ملحم ومدير شركة PalPay المهندس إياد قمصية، بحضور مدير إدارة المبيعات السيد لؤي أبو شخيدم ومدير دائرة المبيعات غير المباشرة "الموزعين" السيد حسام سقف الحيط، وكل من السيد حسن عفيفي- مدير ادارة العمليات وتكنولوجيا المعلومات والسيد ناصر بكير مدير إدارة فروع بنك فلسطين، وكل من السيد شفيق بالي رئيس قسم المبيعات والسيد عبد حمايل مدير دائرة خدمات التجار لشركة PalPay.

ورحب السيد قمصية بالاتفاقية معتبراً أنها خطوة مهمة لاستغلال التكنولوجيا في قطاع الاتصالات كونها من أهم المحاور الاستراتيجية لشركة PalPay, والتي تنعكس على تقديم المزيد من الخدمات التكنولوجية المتطورة للمواطن الفلسطيني من خلال تعاونها مع شركة الاتصالات الفلسطينية.

مؤكداً أن "بالتل" حظيت على مدار الاعوام الماضية بثقة جميع مؤسسات الوطن في القطاع الخاص والعام نتيجة لتميز شبكتها بالاستقرار والأمان بالإضافة إلى تقديمها لأحدث الخدمات وأكثرها تطوراً وفق أعلى معايير الجودة.

كما أوضح المهندس قمصية بانه في القريب العاجل سيتم اطلاق تطبيق "محفظتي" التابع لشركة PalPay والذي سيعمل على احداث تغيير جذري في المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، بحيث يتيح لكل مواطن من تحميل التطبيق وشحن رصيده والتمتع بكافة الخدمات وتسديد كافة الفواتير المترتبة عليه.

ومن جانبه أكد معن ملحم على أهمية هذه الاتفاقية كونها تعتبر امتداداَ للشراكة الثنائية التي تجمعها مع PalPay لإضافة مجموعة جديدة من الخدمات الحيوية والاستراتيجية وتمكّين المواطن من الاشتراك والتمتع بخدمات "بالتل" عن طريق شركة PalPay, وأضاف "لهذه الاتفاقية دور كبير في التسهيل على المشتركين وتشكيل نقطة تحوّل كبيرة في خدمتهم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة".

وأضاف لؤي أبو شخيدم أن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع استراتيجية بالتل ورؤيتها الرامية للاعتماد على قنوات البيع غير المباشرة لتقديم مختلف خدماتها حيث تم التعاون مع PalPay لزيادة الانتشار الجغرافي لبالتل وزيادة قنوات البيع غير المباشرة كي تصبح أقرب وأسهل للمشترك.

ومن ناحيته عبّر السيد حسام سقف الحيط عن سعادته باعتماد شركة PalPay كقناة معتمدة لخدمات "بالتل"، حيث جاءت هذه الخطوة لتلبية حجم الطلب الكبير على خدمات بالتل، وتسهيل طلبات الحصول على الخدمة من خلال (Mobile Application) لتحقيق رضا المشتركين.

ومن الجدير بالذكر، أن بالتل تتطلع إلى زيادة الشراكات الاستراتيجية للارتقاء أكثر في القطاع التكنولوجي بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام.