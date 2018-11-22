الزراعة بغزة تقدم إرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي

طالبت وزارة الزراعة، المزارعين والمربين باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث أضرار وخسائر في مزروعاتهم وحظائرهم، جراء هطول الأمطار خلال المنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام القادمة.

ونوهت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الي المزارعين اتباع الإرشادات التالية:

تنظيف قنوات تصريف المياه في أسطح الدفيئات وبجوار الأنفاق العالية والمنخفضة وفي الحقول المفتوحة لتفادي عملية غرق المحاصيل الزراعية من السيول، وإنزال الستائر في الدفيئات مساءً لتفادي أضرار الصقيع، والري مساءً في الليالي الباردة لتفادي أضرار الصقيع، إضافةً الى تنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل.

التأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل وتنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة إنزال الستائر الجانبية في الساعات القادمة مع انخفاض الحرارة للتدفئة وعدم حدوث ضرر للدجاج والتأكد من سلامة شبكة التدفئة وتوفير الوقود اللازم لذلك.

كما أوصت وزارة الزراعة المزارعين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تحسبًا لحدوث موجات من الصقيع خلال الفترة القادمة، داعيةً المزارعين إلى مراجعة موقع الوزارة الالكتروني، أو التواصل مع المهندسين الزراعيين في الوزارة لأية نصائح أو إرشادات.