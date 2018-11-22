إرشادات الدفاع المدني حول التعامل مع المنخفض الجوي

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين من أجل السلامة خلال المنخفضات الجوية.

ودعت مديرية الدفاع المدني – خلال حملة توعوية بعنوان "شتاء آمن" - المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للسلامة من تداعيات فصل الشتاء والمنخفضات الجوية وما يصاحبها من أخطار محتملة، وذلك في ظل حالة الانخفاض الجوي والأمطار المتوقع أن تضرب قطاع غزة خلال يومي الخميس والجمعة 22 و23 نوفمبر 2018.

وتتركز الإرشادات في النقاط الآتية:

كيفية التصرف في حال المنخفضات الجوية:

• عند حدوث طارئ في المنزل المسارعة بفصل التيار الكهربائي من اللوحة الرئيسية.

• تفقد مصارف الصرف الصحي ومجاري المياه في المنزل وخارجه لمنع تجمع المياه.

• إخلاء المنزل في حال انغماره بمياه الأمطار.

• عدم المرور أو قطع مجرى مائي سيراً على الأقدام.

• متابعة النشرات الجوية والتزم بإرشادات الدفاع المدني والجهات المختصة.

لتفادي خطر وقوع الحوادث خلال فصل الشتاء، يجب الحرص على:

• تفقد التمديدات الكهربائية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

• تنظيف مصارف المياه على الأسطح والأرضيات.

• اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار إلى المنازل في المناطق المنخفضة.

• تخزين المواد القابلة للاشتغال في أماكن آمنة بعيدة عن متناول الأطفال.

• التأكد من سلامة الأدوات الكهربائية المستخدمة وخاصة المدافئ.

• تثبيت كل ما هو مُعرض للتطاير بفعل الرياح خصوصاً على أسطح البنايات.

إرشادات القيادة الآمنة للسائقين:

• تفقد المركبة والتأكد من صلاحيتها قبل السير بها.

• تفقد الإطارات والتأكد من ضغط الهواء داخلها عند المستوى المطلوب.

• القيادة الحذرة في حال هطول الأمطار وعدم وضوح الرؤية.

• خفض السرعة والاحتفاظ بمسافة زمنية قدرها 6-8 ثوان مع المركبة التي في الأمام.

• إشعال الأنوار الأمامية المنخفضة في حالة الأمطار الغزيرة والضباب.

• في حال تعطل المركبة وسط الماء تركها فورًا والاتجاه إلى مكان مرتفع وآمن؛ لأنها مُعرضة للانجراف.

• النزول من المركبة أثناء الصواعق لكونها معدنية، ومراعاة عدم الإمساك بالمعادن.

التعامل مع المدافئ:

• تجنب توصيل المدفأة الكهربائية لأسلاك مكشوفة تسبب التماس الكهربائي.

• عدم استخدام المدفأة لأغراض الطهي والتسخين وتجفيف الملابس.

• عند استخدام مدفأة غازية التأكد من عدم تسرب الغاز قبل إشعالها.

• مراقبة المدفأة باستمرار وإطفائها أثناء النوم أو عند مغادرة المكان ولو بصورة مؤقتة.

• مراقبة الأطفال وتجنب تركهم منفردين باللعب بالقرب من المدافئ.

• عدم استخدامها في حيز ومكان يفتقر إلى التهوية.

• اختيار مكان مناسب للمدفأة بما يجنبها التعرض للسقوط أو إعاقة الحركة.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين – في حال حدوث أي طارئ – إلى الاتصال الفوري بالدفاع المدني على الرقم المجاني (102) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).