حد_السيف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعة من المستعربين، نشرتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، و قالت إنها لعناصر الوحدة الخاصة التي تم الكشف عنها في خان يونس بداية الشهر الجاري.

و كانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد نشرت صوراً شخصية لعددٍ من أفراد القوة "الإسرائيلي" الخاصة التي حاولت تنفيذ مخططاً ضد المقاومة شرق خانيونس، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.

وتمكنت الكتائب وفقاً لبيان عسكري نشره موقع القسام، من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوةٌ صهيونيةٌ خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء الأحد 11/11 شرق خانيونس وتمكن مجاهدوها من إفشالها وقتل وإصابة عددٍ من أفراد هذه القوة الخائبة.

ودعت جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور.

و قد دون الناشط محمد الشبلي عبر حسابه على "تويتر" يقول: "إن عملية قسامية أمنية إستخباراتية نسفت كبرياء المؤسسات الأمنية الصهيونية، ورسالة قوة وتحدٍ بأن المقاومة يقظة وقادرة على مواجهة أعقد العمليات وأصعبها".

و كتب الناشط محمد نعيم يقول: "انعكاس الصورة في غزّة، بنشر #القسام صور الوحدة الأمنية التي تسللت إلى القطاع وأحبط المرابطون مهمّتها.. يعني أن التحوّل في الصراع مع الاحتلال جوهري، لصالح شعبنا وقضيتنا".

من جهته كتب د. ناجي شكري عبر صفحته على تويتر: "إن المقاومة تدير معركة استخبارية مع العدو الإسرائيلي متحصنة بحاضنة شعبية قادرة على إرباك تحركات العملاء وفرق العمليات الاستخبارية الميدانية.

و أضاف: "تتعدد أجهزة الأمن والاستخبارات لدى المقاومة وقد حققت نجاحات في كشف عمليات اغتيال سابقةمثل #مازن_فقها والشهيدين العطار وأبو شمالة".

صالح أبو عزة من جهته فقال: " تطوّر نوعي لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بأنْ لا تكتفي بالعمل العسكري وحسب، بل تنتقل إلى مستويات أخرى من الفعل المقاوم عبر العمل الأمني والإستخباراتي في مواجهة جيش العدو الصهيوني".

و دون الناشط أحمد زقوت في تغريدته على تويتر: " مقاومتنا قامت بما لم تقم به الاستخبارات الدولية ..

وكشفت مدى خطورة ومكر اليهود وقوة ويقظة المقاومة!!".

و غرد د. محمد المدهون عبر حسابه على تويتر فقال: " #حد_السيف تعبر عن تطور أمني مثير للمقاومة فضلا عن التطور العسكري".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إفشالها مخطط إسرائيلي كبير كان يستهدف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك عقب تمكن قوة من الكتائب بكشف قوة إسرائيلية خاصة تسللت الى قطاع غزة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

واغتالت القوة الإسرائيلية القائد في كتائب القسام نور الدين بركة خلال كشفه وعدد من المقاومين القوة الإسرائيلية الخاصة، واشتباكهم معها.

#حد_السيف تعبر عن تطور أمني مثير للمقاومة فضلا عن التطور العسكري #غزة_تقاوم — د. محمد المدهون (@DrMadhoun) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

مقاومتنا قامت بما لم تقم به الاستخبارات الدولية ..

وكشفت مدى خطورة ومكر اليهود وقوة ويقظة المقاومة!!#حد_السيف — أحمد زقوت ???????? (@Ahmed1zaqout) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

تطوّر نوعي لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بأنْ لا تكتفي بالعمل العسكري وحسب، بل تنتقل إلى مستويات أخرى من الفعل المقاوم عبر العمل الأمني والإستخباراتي في مواجهة جيش العدو الصهيوني.#حد_السيف

???????? — صالح أبو عزة (@Saleh_Abu_Izah) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

تطوّر نوعي لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بأنْ لا تكتفي بالعمل العسكري وحسب، بل تنتقل إلى مستويات أخرى من الفعل المقاوم عبر العمل الأمني والإستخباراتي في مواجهة جيش العدو الصهيوني.#حد_السيف

???????? — صالح أبو عزة (@Saleh_Abu_Izah) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

انعكاس الصورة في غزّة، بنشر #القسام صور الوحدة الأمنية التي تسللت إلى القطاع وأحبط المرابطون مهمّتها.. يعني أن التحوّل في الصراع مع الاحتلال جوهري، لصالح شعبنا وقضيتنا#حد_السيف — Mohamed Naim (@Mnaim91) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨