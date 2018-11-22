مختص اسرائيلي: ما كشفه القسام يضر بإسرائيل على مستوى الشرق الأوسط

قال المراسل العسكري في القناة العاشرة العبرية ألون بن دافيد إن نشر لصور الخلية الإسرائيلية التي تسللت داخل غزة، هو عمل ضار على المستوى الاستراتيجي.

وأضاف بن دافيد أن ما كشفته حماس يضر إسرائيل ليس فقط في قطاع غزة، ربما حتى له ضرر على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

وذكر المراسل الإسرائيلي:" يبدو أن حماس استطاعت جمع هذه الصور من كاميرات المراقبة، أو عبر البحث على الانترنت، أو أنها تملك تقنيات تكنولوجية عالية جدا تمكنها من الحصول على هذه المعلومات السرية والحساسة جداً".

وذكر المراسل الإسرائيلي:" يبدو أن حماس استطاعت جمع هذه الصور من كاميرات المراقبة، أو عبر البحث على الانترنت، أو أنها تملك تقنيات تكنولوجية عالية جدا تمكنها من الحصول على هذه المعلومات السرية والحساسة جداً".