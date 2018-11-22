نتنياهو يستعرض أولوياته وزيرا للجيش

قال رئيس الوزراء ووزير الجيش الاحتلال بنيامين نتنياهو، ان "إسرائيل" تواصل العمل على ثلاثة جبهات في غزة وسوريا والضفة الغربية.

وتابع نتنياهو في مستهل لقائه بعد ظهر اليوم مع أعضاء هيئة الأركان العامة بانه سيعمل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمن سكان المستوطنات المحيطة بغزة.

وفيما يتعلق بالضفة المحتلة اكد نتنياهو ان الشاباك أحبط هذا العام حوالي 500 عملية.

واشار الى ان جيش الاحتلال يواصل العمل من أجل إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا وإفشال مشروع تصنيع الأسلحة الدقيقة الذي يقوم به حزب الله في لبنان.