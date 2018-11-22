ما قصة لعبة "ببجي" التي أصبحت محط اهتمام الشباب؟

في السنوات الأخيرة انتشرت ألعاب حرب كثيرة ولكن قلة منها ينجح، ومن ضمن الألعاب التي نجحت وحصلت على الشهرة مؤخراً بشكل واسع لعبة "الباتل رويال ببجي"، والتي تسمح لمجموعة ضخمة من اللاعبين باللعب بشكل فردي أو مجموعات والقتال بين بعضهم ضمن مواجهة بين الجميع، وأصبحت حالياً أشهر العاب الحرب وأكثرها اهتماماً بالواقعية.

حصلت اللعبة منذ فترة قصيرة على إصدار للأجهزة الذكية وبشكل مجاني، باسم لعبة باتل جراوند PUBG Mobile، ونالت قدراً من الشهرة مشابه للعبة فورت نايت ولكن الأصح أن لعبة ببجي هي الأقدم.

فكرة اللعبة مشابهة تماماً لإصدار الحاسوب، تبدأ اللعبة بمئة لاعب في طائرة حربية تحلّق فوق جزيرة كبيرة، يمكن للاعب أن يختار مكان قفزه من الطائرة، بعد ذلك عليه جمع الأسلحة والإضافات الأخرى الموجودة في هذه الجزيرة لتساعده على النجاة، وكل اللاعبين المئة سيكونون صيادين وقتلة أو ضحايا في اللعبة، وعليك أن تكون الشخص الأخير الحي على الجزيرة بقتل جميع المحاربين.

المحفّز على القتال في هذه اللعبة والنقطة التي ستجعل اللاعبين يتحركون باستمرار بدلا من الجلوس وانتظار نهاية القتال هو أن منطقة اللعب تتقلص بشكل مستمر بفعل ما يسمى بالـ"الزون"، وكل اللاعبين الموجودين خارج المنطقة هذه سينتهي بهم الأمر بالموت والخسارة، بينما يبقى من داخل المنطقة في المعركة إلى أن يخرج منتصر أخير.



وحصلت لعبة ببجي على العديد من التحميلات وزيادة عدد اللاعبين المنضمين حديثاً، حتى عند توقف اللعبة لأجراء تعديلات وتحديثات سرعان ما أصبحت المركز الثالث في تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعبر اللاعبون عن استيائهم الشديد وهذا ما يجعلها اقرب إلى الإدمان.



يذكر أنه تم بيع أكثر من 15مليون نسخة من اللعبة حتى الآن، وتضم اللعبة أكثر من 2 مليون لاعب، كما تم تحميلها على متجر اندرويد أكثر من 32.34 مليون مرة ، وأصبحت اللعبة في مقدمة التطبيقات التي يجرى تحميلها في أكثر من 100 دولة حول العالم.