الشاباك يزعم اكتشاف خلية لحماس تُنشئ بنية عسكرية بالضفة

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن كشف محاولات من قبل الجناح العسكري لحركة حماس، لإنشاء بنية تحتية عسكرية في الضفة الغربية، بنية تنفيذ عمليات تفجيرية داخل "إسرائيل".

وحسب ما جاء في إعلان "الشاباك"، فإن ناشطين من القسام في قطاع غزة، جنّدوا ناشطين بالضفة الغربية، ودربوهم على تصنيع العبوات الناسفة، وطلبوا منهم تحديد أهداف تضم أعدادا كبيرة من "الإسرائيليين" لتنفيذ عمليات تفجيرية بها.

وقال بيان "الشاباك": "إن النشاطات التي كشفها هذه المرة تختلف عن الجهود التي عرفت لحركة حماس خلال السنوات الأخيرة حيث نطاقها والمخاطر التي كانت ستنتج عنها".

وبيّن أن الخلية كشفت بعد اعتقال أويبس الرجوب (25 عاما) من سكان مدينة دورا جنوب الخليل، الذي اعتقلته المخابرات "الإسرائيلية" في 23 أغسطس/ آب 2018، عندما بدأ بتمويل المهمات التي أوكلت إليه من القسام.

ومكّن اعتقال أويس أيضا من اعتقال بعض من أصدقائه وأقاربه بعد أن اشترى مواد متفجرة لإعداد عبوات ناسفة.