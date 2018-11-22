شاب يخسر رخصة القيادة بعد 49 دقيقة من حيازتها

في سابقة من نوعها، خسر شاب ألماني رخصة قيادته، بعد 49 دقيقة فقط من نجاحه في اختبار القيادة.

وكتبت الشرطة الألمانية على "فيسبوك" يوم الثلاثاء، أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، كان يحتفل على ما يبدو بإنجازه مع 4 من أصدقائه، بقيادة السيارة بسرعة تقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به، بعد أقل من ساعة من الاختبار، وورد في المنشور: "بعض الأشياء تدوم للأبد، وبعضها لا يستمر حتى لساعة واحدة"، وفقًا لموقع "سي إن إن".

وسحبت الرخصة من الشاب لمدة 4 أسابيع، وسيتعين عليه إجراء المزيد من الدورات التدريبية خلف عجلة القيادة، كما غرم بمبلغ 228 دولارا، بعد إلقاء القبض عليه وهو يقود السيارة بسرعة 95 كيلومترًا في الساعة، في منطقة ماركيشير كريس، التي يسمح بالقيادة بها بسرعة 50 كيلومترًا بالساعة كحد أقصى.

ويعتقد أن الشاب كان يحاول إبهار أصدقائه، مما أثار سخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تساءل آخرون عما إذا كان يجب منحه رخصة قيادة أساسًا.