الرقابة الإسرائيلية تحذر من التعامل مع ما نشرته القسام من صور ومعلومات

حذرت الرقابة "الإسرائيلية" مساء اليوم الخميس، الإسرائيليون من التعامل مع الصور والمعلومات التي نشرتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عن أفراد القوة الخاصة التي فشلت في مهمتها شرق خانيونس قبل نحو أسبوعين.

وقالت الرقابة وفقاً لبيان نشر عبر المواقع الإعلامية الإسرائيلية: "يمنع نشر الصور أو أي تفاصيل تتعلق بما نشرته حماس من صور ومعلومات"، مشيرة إلى أن حماس تحاول فك رموز الحدث في غزة.

وقالت الرقابة "الإسرائيلية": "بغض النظر عن مصداقية التفاصيل التي تنشرها حماس فإننا نطالب الجميع بالامتناع عن نشر تلك الصور والمعلومات عن الأشخاص الذين ظهروا بالصور سواء عبر المواقع أو منصات التواصل الاجتماعي، يجب عليكم التصرف بمسؤولية".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام نشرت اليوم الخميس، صورٌ لعدد من أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية إضافة إلى مركبة وشاحنة كانت تقلهم قبل اكتشاف أمرهم شرق خانيونس.