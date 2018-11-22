توقيع اتفاقية لإنشاء أول مطبعة وطنية بدعم من الحكومة الهندية

وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، في مكتبه برام الله، اليوم الخميس، عقد انشاء المطبعة الوطنية الفلسطينية مع الشركة الهندية "كوزماس انترناشيونال".

وأشاد بشارة بالعلاقات التاريخية الثنائية بين فلسطين والهند، وبالدعم الهندي لفلسطين وشعبنا، على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن المطبعة ستقام بدعم من الحكومة الهندية بقيمة خمسة ملايين دولار.

من جهته، قال المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف: "هناك حاجة ماسة لمثل هذه المطبعة ليس فقط لطباعة جريدة الحياة الجديدة، ومستلزمات الوزارات، والمؤسسات الرسمية" مشيراً إلى أن هناك بعد معرفي هدفه تشجيع ثقافة القراءة، وبناء مجتمع معرفي محصن وطنيا، عبر طباعة ونشر الكتب على نطاق واسع.