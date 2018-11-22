القسام تنشر صوراً لأفراد القوات الخاصة ومركبتهم

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، صور شخصية لعددٍ من أفراد القوة "الإسرائيلي" الخاصة التي حاولت تنفيذ مخططاً ضد المقاومة شرق خانيونس، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.

وتمكنت الكتائب وفقاً لبيان عسكري نشره موقع القسام، من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوةٌ صهيونيةٌ خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء الأحد 11/11 شرق خانيونس وتمكن مجاهدوها من إفشالها وقتل وإصابة عددٍ من أفراد هذه القوة الخائبة.

ودعت جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني لموقع كتائب القسام ([email protected]) أو إرسال رسائل sms أو واتساب للأرقام التالية:

- 00972595033719

- 00972567423807

نص البيان

بيان عسكري رقم (3) صادر عن:

..:: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::..

حول عملية حد السيف التي أفشلت مخططاً صهيونياً خطيراً

بفضل الله تعالى تمكنت كتائب القسام من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوةٌ صهيونيةٌ خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء يوم الأحد 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11/11/2018م شرق خانيونس وتمكن مجاهدونا من إفشالها وقتل وإصابة عددٍ من أفراد هذه القوة الخائبة.

وفي إطار التحقيقات المستمرة منذ ذلك الحين، نقف اليوم مع أبناء شعبنا في محطة نكشف من خلالها الصور الشخصية لعددٍ من أفراد قوة العدو الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة.

ونطمئن أبناء شعبنا بأننا سنكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريباً بإذن الله، كما ندعو جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني لموقع كتائب القسام ([email protected]) أو إرسال رسائل sms أو واتساب للأرقام التالية:

- 00972595033719

- 00972567423807

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الخميس 14 ربيع الأول 1440هـ

الموافق 21/11/2018م

















