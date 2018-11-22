المخابرات الامريكية تمتلك تسجيل لولي العهد السعودي بشأن خاشقجي

أفاد موقع صحيفة حريت اليومية على الإنترنت اليوم الخميس، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات "لإسكات الصحفي جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

ونقلت الصحيفة عن كاتب تركي بارز القول: "إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل لمحت لوجود هذا التسجيل خلال زيارة لأنقرة الشهر الماضي".

وقال مسؤول تركي: "ليست لدي معلومات عن مثل هذا التسجيل".

وكانت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الإجراءات الممكنة للرد على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقي".

وفي مؤتمر صحافي قالت ساندرز رداً على سؤال عن الإجراءات التي ربما تتخذها الإدارة ضد السعودية "تدرس الإدارة الخيارات المختلفة وسنصدر إعلاناً بشأن القرار الخاص بذلك الإجراء".