ليبرمان: الكابينت خنع واستسلم للمقاومة في غزة

أكد وزير الحرب "الإسرائيلي" المستقيل افيغدور ليبرمان، أن وقف إطلاق النار بين جيش "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عبارة عن خنوع واستسلام للمقاومة في القطاع.

وقال ليبرمان خلال مؤتمر نتانيا في رده على المواجهة الاخيرة مع قطاع غزة: "قمنا بتحويل أموال نقداً إلى القطاع ووقود على أساس وقف طلاق النار وما تم هو وفق شروط حماس".

وأشار ليبرمان وفقاً لصحيفة معاريف الإسرائيلية، إلى أن المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة يعيشون منذ 7 أشهر تحت تهديد الفصائل الفلسطينية في القطاع من خلال الحرائق وإطلاق البالونات والطائرات الحارقة ورغم ذلك الخطر إلا أن "إسرائيل" لا تضع حداً لذلك".

واتهم ليبرمان، وزراء الكابينت "الإسرائيلي" بإفشاله في اتخاذ إجراءات ضد قطاع غزة، متسائلاً: "لماذا تنتقدوني –وزراء الكابينت- لعدم اغتيال إسماعيل هنية وانتم تضعون العراقيل أمامي وتفشلوني".

وهاجم ليبرمان -الذي استقال من منصب وزارة الحرب بعد فشله في المعركة ضد قطاع غزة-، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة لعدم رضاءه الجلوس بالقرب منه، واصفاً عودة بالطابور الخامس الذي يلحق الضرر بأمن "إسرائيل".