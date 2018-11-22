تحذير هام من سلطة الأراضي بشأن بيع أو شراء الأراضي الحكومية

حذرت سلطة الأراضي في قطاع غزة اليوم الخميس، المواطنين من شراء أو بيع أو التصرف في الأراضي الحكومية.

وأكدت سلطة الأراضي، حرصها على المصلحة العامة، مبينةً أنها لن تعترف بأي بيوعات أو تصرفات تتم عليها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية .

ونبهت سلطة الأراضي، المواطنين الكرام إلى توخي الدقة والحذر عند شراء الأراضي حتى لا يقعوا ضحية لتجار وسماسرة الأراضي الحكومية، داعيةً المواطنين إلى مراجعة سلطة الأراضي للتأكد من ملكية الأرض قبل الإقدام على الشراء وذلك من خلال الحصول على مستخرج قيد حديث صادر عن سلطة الأراضي لا يكون مر على اصداره فترة ست شهور .

وشددت سلطة الأراضي على أنها ستتعامل مع المتاجرين والمشترين في الأراضي الحكومية وفقا لقانون تجريم التعدي رقم (5/2017) والذي ينص على إيقاع أشد العقوبات بحق المتعدين والمتاجرين تصل إلى إيقاع عقوبة السجن لمدة (4سنوات وغرامة مالية قدرها 40الف دينار أردني) .

وقالت سلطة الأراضي:"من يخالف ما ورد أعلاه يضع نفسه تحت طائلة الملاحقة القانونية"