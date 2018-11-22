التعليم يوضح: هل سيتم إلحاق الصف الأول في رياض الأطفال؟

انتشرت في الآونة الأخيرة صورة عن قرار لوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، بشأن إلحاق الصف الأول الأساسي في رياض الأطفال.

وقد دعت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، ضمن قرار نُشر باسم مديرية التربية والتعليم شرق خانيونس، رياض الأطفال ممن لديهم القدرة والإمكانات والاستعدادات المناسبة لاستيعاب الصف الأول الأساسي لإبلاغ قسم التعليم العام بالمديرية.

وقد تساءل المواطنون وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات المتعلقة بالتعليم، عن ماهية القرار وطبيعته، ومدى تأثيره على مستوى الطلاب وتعليمهم.

وقد أوضح محمد صيام مدير التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن هذا الموضوع اقتراح يخضع للدراسة في وزارة التربية والتعليم، ليس للتنفيذ الآن ولكن للدراسة لجمع المعلومات، ومعرفة الآراء ووجهات النظر المختلفة، لدراسة الأمر من كل أبعاده، لاتخاذ قرار مدى جدوى الفكرة، إما أن يتم تنفيذها أو لا.

وأضاف صيام، أن الوزارة تأخذ بالاعتبار البعد التربوي، وتشجيع العام على الدراسة في فلسطين وانتشاره أن يكون للجميع، وتشجيع المدارس والرياض الخاصة.

وبين، أن فكرة الدراسة جاءت من هنا، حيث طلبت الوزارة دراسة الموضوع من حيث رياض الأطفال وامكانياتها، ومدى استيعابها للأمر، وإمكانية أن تتحول بعض رياض الأطفال لمدرسة.

ولفت صيام إلى أن فلسطين سباقة في هذا الأمر، حيث أن دول أخرى بدأت الآن في طرح الأمر ومناقشة إلحاق الصف الأول والثاني في مرحلة رياض الأطفال، نتيجة التطور الفكري، ولأن رياض أطفال مرحلة تعليمية، فيجب ربطها بالتعليم.

ووصف صيام دراسة القضية ومناقشتها، بالظاهرة الصحية حيث سيتم دراسة المقترح ومناقشته للفحص والتقييم، فإذا تبين وجود جدوى تعليمية وتربوية واقتصادية يتم تنفيذها، وإذا ثبت غير ذلك فيتم تجاهلها.

ونوه، إلى أن الوزارة تابعت آراء المواطنين في هذه القضية، حيث وجدت آراء إيجابية في هذا الموضوع، حيث تضع الوزارة الآراء في الحسبان، مبيناً أن الوزارة تعقد اجتماعات مع رياض الأطفال للتشاور معهم، وتطوير الأداء في التعليم.



