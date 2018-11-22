المنخفض الجوي يبدأ في الأراضي الفلسطينية وتعليمات وإرشادات للتعامل معه

حذر العديد من مختصي الأرصاد الجوية اليوم الخميس ، من المنخفض الجوي القوي الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية ، والذي سيشهد امطاراً غزيزة رياح شديدة وانخفاض كبير على درجات الحرارة .

العديد من المؤسسات كالدفاع المدني ووزارة الزراعة أصدرت العديد من الارشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفض الذي بدء في معظم الأراضي الفلسطينية .

المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، أصدرت تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين من أجل السلامة خلال المنخفضات الجوية.

ودعت مديرية الدفاع المدني – خلال حملة توعوية بعنوان "شتاء آمن" - المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للسلامة من تداعيات فصل الشتاء والمنخفضات الجوية وما يصاحبها من أخطار محتملة، وذلك في ظل حالة الانخفاض الجوي والأمطار المتوقع أن تضرب قطاع غزة خلال يومي الخميس والجمعة 22 و23 نوفمبر 2018.

وتتركز الإرشادات في النقاط الآتية:

كيفية التصرف في حال المنخفضات الجوية:

• عند حدوث طارئ في المنزل المسارعة بفصل التيار الكهربائي من اللوحة الرئيسية.

• تفقد مصارف الصرف الصحي ومجاري المياه في المنزل وخارجه لمنع تجمع المياه.

• إخلاء المنزل في حال انغماره بمياه الأمطار.

• عدم المرور أو قطع مجرى مائي سيراً على الأقدام.

• متابعة النشرات الجوية والتزم بإرشادات الدفاع المدني والجهات المختصة.

لتفادي خطر وقوع الحوادث خلال فصل الشتاء، يجب الحرص على:

• تفقد التمديدات الكهربائية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

• تنظيف مصارف المياه على الأسطح والأرضيات.

• اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار إلى المنازل في المناطق المنخفضة.

• تخزين المواد القابلة للاشتغال في أماكن آمنة بعيدة عن متناول الأطفال.

• التأكد من سلامة الأدوات الكهربائية المستخدمة وخاصة المدافئ.

• تثبيت كل ما هو مُعرض للتطاير بفعل الرياح خصوصاً على أسطح البنايات.

إرشادات القيادة الآمنة للسائقين:

• تفقد المركبة والتأكد من صلاحيتها قبل السير بها.

• تفقد الإطارات والتأكد من ضغط الهواء داخلها عند المستوى المطلوب.

• القيادة الحذرة في حال هطول الأمطار وعدم وضوح الرؤية.

• خفض السرعة والاحتفاظ بمسافة زمنية قدرها 6-8 ثوان مع المركبة التي في الأمام.

• إشعال الأنوار الأمامية المنخفضة في حالة الأمطار الغزيرة والضباب.

• في حال تعطل المركبة وسط الماء تركها فورًا والاتجاه إلى مكان مرتفع وآمن؛ لأنها مُعرضة للانجراف.

• النزول من المركبة أثناء الصواعق لكونها معدنية، ومراعاة عدم الإمساك بالمعادن.

التعامل مع المدافئ:

• تجنب توصيل المدفأة الكهربائية لأسلاك مكشوفة تسبب التماس الكهربائي.

• عدم استخدام المدفأة لأغراض الطهي والتسخين وتجفيف الملابس.

• عند استخدام مدفأة غازية التأكد من عدم تسرب الغاز قبل إشعالها.

• مراقبة المدفأة باستمرار وإطفائها أثناء النوم أو عند مغادرة المكان ولو بصورة مؤقتة.

• مراقبة الأطفال وتجنب تركهم منفردين باللعب بالقرب من المدافئ.

• عدم استخدامها في حيز ومكان يفتقر إلى التهوية.

• اختيار مكان مناسب للمدفأة بما يجنبها التعرض للسقوط أو إعاقة الحركة.

الزراعة تحذر

ومن جانبها طالبت وزارة الزراعة، المزارعين والمربين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث أضرار وخسائر في مزروعاتهم وحظائرهم جراء هطول الأمطار والمنخفض الجوي المتوقع اليوم وخلال الأيام القادمة، ونوهت وزارة الزراعة في بيان وزعته العلاقات العامة والاعلام اليوم الي المزارعين اتباع الإرشادات التالية:

قطاع الإنتاج النباتي

تنظيف قنوات تصريف المياه في اسطح الدفيئات وبجوار الانفاق العالية والمنخفضة وفي الحقول المفتوحة لتفادي عملية غرق المحاصيل الزراعية من السيول، وانزال الستائر في الدفيئات مساء لتفادي اضرار الصقيع،والري مساءً في الليالي الباردة لتفادي اضرار الصقيع، إضافة الى تنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل.

قطاع الإنتاج الحيواني

التأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل وتنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة إنزال الستائر الجانبية في الساعات القادمة مع إنخفاض الحرارة للتدفئة وعدم حدوث ضرر للدجاج والتأكد من سلامة شبكة التدفئة وتوفير الوقود اللازم لذلك.

كما أوصت الزراعة المزارعين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تحسبًا لحدوث موجات من الصقيع خلال الفترة القادمة، داعية المزارعين إلى مراجعة موقع الوزارة الالكتروني ، وصفحة الفيسبوك،ش أو التواصل مع المهندسين الزراعيين في الوزارة.













