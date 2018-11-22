القسام ستنشر خلال ساعات تفاصيل جديدة حول عملية الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس ، ان كتائب القسام ستنشر خلال الساعات القادمة تفاصيل جديدة لعملية تسلل جنود الاحتلال شرق خانيونس .

وقالت القسام خلال تصريح مقتضب ان الكتائب ستنشر خلال الساعات القادمة تفاصيل جديدة كمحطة في إطار كشف ملابسات العملية الصهيونية الفاشلة شرق خانيونس.

ويشار الى ان عملية امنية نفذتها كتائب القسام بمساندة فصائل المقاومة شرق خانيونس بعد كشفهم لتسلل عدد من جنود الاحتلال في المنطقة، مما ادي لاستشهاد 9 مقاومين ، ومقتل جندي واصابة عدد آخر من جنود الاحتلال ، ولم يكشف عن تفاصيل العملية حتى اللحظة .