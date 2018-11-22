السودان: لعل مقتل خاشقجي يوقف الحرب على اليمن

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن نائب الرئيس السوداني، عبّر أمام ملتقى اقتصادي في اسطنبول، عن حزنه للحرب الدائرة في اليمن، ونقلت عنه قوله، إن الحرب هناك تقتل الأطفال والمسنين.

وأعرب نائب الرئيس السوداني إبراهيم السنوسي، عن الأمل في أن يكون مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سببا في إيقاف هذه الحرب، لافتا إلى أن "اليمن السعيد الحزين بسبب الحرب التي تقتل الأطفال والمسنين والعجزة والكبار، لعل استشهاد خاشقجي، يكون سببا لإيقاف الحرب".

وفي الشأن التركي، تمنى السنوسي أن "تعود اسطنبول لسيرتها الأولى أيام آل عثمان، ليجددها اليوم الطيب أردوغان، ولينقلها من موقعها الاقتصادي العالمي السادس عشر، إلى أن تتبوأ المقعد العاشر في العالم".

وتابع في هذا السياق قائلا: "رغم المؤامرات والانقلابات عليها، لكنها لن تثني اسطنبول عن تحقيق طموحاتها".

كما عبّر عن التأييد لـ "حق تركيا في حماية أراضيها من الإرهاب، ونثني على جهودها في استيعاب الملايين من اللاجئين، وعلى مساعيها للحل في سوريا".

يذكر أن القوات السودانية تشارك ضمن صفوف التحالف العربي في العمليات العسكرية في اليمن المتواصلة منذ عام 2015، وتتعرض هذه الحرب لانتقادات دولية متزايدة بسبب ما خلفته من ضحايا ودمار وكوارث على أكثر من صعيد.