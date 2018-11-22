ليبرمان يثير أزمة جديدة في الكنيست

أثار وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، أزمة داخل الكنيست، رغم خروجه من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.

وبحسب القناة الثانية العبرية، فقد أثار ليبرمان أزمة جديدة في الكنيست بعد طلبه تغيير مقعده في الكنيست وجلوسه في مكان آخر بجانب منصة الوزراء في الكنيست.

وأشارت القناة إلى أن طلب ليبرمان تغيير مقعده وذلك كونه يجلس بجوار أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، لتجلس بدلا منه، سوفا لاندفير، عضوة الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنو"، ووزيرة "اللاجئين" الإسرائيلية السابقة.

ووفقا للقناة العبرية، فإن هناك خلافات قديمة بين أيمن عودة ووزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان، حيث حاول الأخير فرض عقوبات على القائمة العربية المشتركة، وهي القائمة العربية لعرب 1948، في الكنيست (البرلمان الإسرائي لي).

يشار إلى أن ليبرمان، قد تقدم باستقالته الأسبوع الماضي من منصبه كوزير للجيش، على خلفية اتفاق وقف النار الأخير مع حركة "حماس" في قطاع غزة.