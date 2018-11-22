عودة نيمار لبرشلونة يجري مناقشتها خلف الكواليس

ذكرت تقارير صحفية، أن إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة على ما يبدو يجري مناقشتها خلف الكواليس وفي الغرف المغلقة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "آول سبورت" البرازيلية، فإن وكيل برشلونة في قارة أميركا الجنوبية، أندري كوري، اصطحب نيمار ووالده في تدريبات المنتخب البرازيلي بلندن خلال هذا الأسبوع.

وذكرت الصحيفة البرازيلية أن كوري حضر تدريبين لـمنتخب البرازيل في ملعب آرسنال، في وجود دافيد لوكا ابن نجم "السليساو"، وحاول الابتعاد عن الكاميرات، ولكن المحاولة انتهت بالفشل.

وأضافت أن وكيل برشلونة اجتمع أيضًا مع والده ووكيل لاعب النادي الفرنسي، مما يشير إلى مناقشة عودته مرة أخرى للنادي الكاتالوني في المواسم القادمة.

ومن جهة أخرى، كان بيب سيجورا، المدير الرياضي لـ"البلوغرانا"، قد ترك الباب مفتوحًا أمام عودة نيمار، قائلا "حاليًا، هذا الأمر ليس مطروحًا على مائدة مناقشات النادي، وقلت من قبل، أي لاعب شاب يرحل عن النادي من أجل المال، فلا مكان لعودته، ولكن الظروف تختلف مع نيمار، لأننا لا نتحدث عن لاعبين في مرحلة تكوينهم، بل عن لاعبين محترفين، وفي موسم الانتقالات علينا تقييم أفضل الحلول بالنسبة لنا".

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن نيمار يرغب في العودة مرة أخرى إلى برشلونة، بعدما رحل عنه الموسم قبل الماضي بعدما دفعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التي يرأسها رجل الأعمال ناصر الخليفي الشرط الجزائي الموجود في عقد نيمار مع البلوغرانا والذي قدرت قيمته بـ222 مليون يورو ليصبح نيمار اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم في الوقت الراهن.

وأضحت تقارير أخرى أن اللاعب البرازيلي لديه مشاكل مع زميله الأوروغواياني إدينسون كافاني، بالإضافة إلى الأزمات الأخيرة التي وقع فيها النادي الباريسي بعد تسريبات فوتبول ليكس، وتهديد الاتحاد الأوروبي بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والبطولات الأوروبية الأخرى.

وشارك نيمار في مباراة الأمس الودية مع منتخب بلاده ضد الكاميرون، ولكنه خرج في الدقيقة 6، بعد الإصابة في العضلة الضامة، وانتهت المباراة بفوز البرازيل بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن نيمار يحتل المركز الثالث في صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 10 أهداف ويأتي كيليان مبابي في المركز الأول برصيد 11 هدفًا، بينما يأتي كافاني في المركز الخامس برصيد 8 أهداف ليشكلوا أفضل ثلاثي تهديفي في العالم حتى الآن هذا الموسم.

ولا يبدو نيمار قانعًا بوضعيته في باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، خصوصًا في ظل التألق اللافت لزميله الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يتفوق عليه رقميًا مع باريس سان جيرمان، وعلى صعيد الدوري الفرنسي ككل.

وكان مدرب المنتخب الكاميروني، كلارينس سيدورف، لاعب ريال مدريد وإي سي ميلان السابق قد أكد أن نيمار أخطأ في الرحيل عن برشلونة، وأنه كان عليه أن يتمهل كثيرًا قبل الإقدام على خطوة كتلك.