التلفزيون السوري يعتذر عن ظهور فريق "إسرائيلي" على الشاشة

نشرت صحيفة "الوطن" السورية اعتذارا كتابيا صادرا عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عما عرضته قناة "سبورت 24" الأرضية الاثنين الماضي من مادة تضمنت مشهدا لفريق إسرائيلي.

ولفتت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية إلى أنه "لدى مراجعة إدارة الهيئة للبث، قد تأكّدت أن الخطأ حصل وتم عرض المادة الساعة السادسة مساء ولذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين كإدارة القناة الرياضية وكفريق عملها لأننا أدركنا أننا قد أخطأنا وأن هذا الاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا أن نعلنه مؤكدين أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين ونثبت آلية عمل أكثر فعالية تمنع حدوث الخطأ مرة ثانية".

وأوضحت الهيئة السورية أن قناة "سبورت 24" تأسست مطلع أغسطس الماضي، وأنه قد كلف فرق عمل متخصص بالرياضة في الهيئة، بإدارتها تقنيا وفنيا وبرامجيا، وأضافت: "لن نبحث عن أعذار ولن نحاول إيجاد مبررات فنحن كإدارة نقر بالخطأ الذي حصل ونعتبره خطأ فادحا ونعد المشاهدين بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبب به إهمال بعض فريق عمل الرياضة في الهيئة".

وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة مـأخوذة عن شاشة القناة يظهر فيها فريق رياضي إسرائيلي في لعبة الجمباز.