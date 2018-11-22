مارادونا قريب من ضم أسرع رجل في العالم إلى فريقه

ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي، الذي يدربه أسطورة كرة القدم الأرجنتينة دييغو مارادونا، قريب من التعاقد مع أسرع رجل في العالم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بولت قريب من اللعب تحت قيادة مارادونا في النادي المكسيكي.

ولم يتمكن بولت من التوصل لاتفاق مع نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي بسبب عدم تواجد مشاركة مالية من طرف ثالث.

وسجل بولت أول هدفين خلال مسيرته الكروية في مباراة مع النادي الأسترالي في الـ12 من أكتوبر الماضي.

والتجربة مع النادي المكسيكي ستكون الأحدث في الاختبارات الكروية للعداء الأسطوري السابق المتوج بثماني ميداليات ذهبية و11 لقبا عالميا في مضمار ألعاب القوى، في إطار سعيه لتحقيق حلم خوض مسيرة احترافية في عالم كرة القدم.

وبولت هو حامل الرقم العالمي في سباقي 100 م خلال 9.58 ثانية، و200 متر خلال 19.19 ثانية.