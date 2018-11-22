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الأردن يدين تعديل "إسرائيل" قانون الحدائق الوطنية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:23 - 22 نوفمبر 2018
الحدائق الوطنية الحدائق الوطنية
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 دانت المملكة الاردنية، مصادقة إسرائيل على تعديل ما يُسمى بقانون "الحدائق الوطنية" في البلاد، ووصفت هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان لها إلى أن هذا الإجراء "سيعمل على تعزيز الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك".

وأكدت غنيمات رفض المملكة لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد على الأرض في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وتغيير هويتها، وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الممارسات الخطرة وغير الشرعية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة مساء الاثنين، على مشروع القانون الذي يمهد لتوسيع الاستيطان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ويسمح ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الحدائق العامة التابعة للبلدة.

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