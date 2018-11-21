هل أصيب دحلان بحادث سير؟ مدير مكتبه يجيب

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن النائب محمد دحلان، أصيب مساء الأربعاء، في حادث سير في دبي.

وقالت وكالة رويترز، إن القيادي محمد دحلان أصيب بجراح حرجة، بحادث سير بشارع الرقة بمنطقة ديرة في دبي.

وأوضحت أنه يوجد معلومات تتحدث عن إصابته بكسور في الرقبة والظهر والدماغ.

بدوره، نفى مدير مكتب دحلان، غسان جاد الله، المعلومات التي تتحدث عن إصابة دحلان.

وقال جاد الله في تغريده له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لمطلقي الشائعات الكاذبة في رام الله، لهؤلاء الذين آذاهم وأزعجهم حشد جماهيرنا الوفية أمس، قائدنا بخير، وقاعد بيلعب رياضة".

ونشر جاد الله صورة للقيادي دحلان وهي يمارس الرياضة داخل إحدى الأندية، ولم تظهر الصورة وجود أي مشاكل صحية له.