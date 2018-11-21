تجنب هذه الأطعمة حتى تقضي نوما عميقا وهادئا

نشرت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن أهمية النوم خلال الليل الذي يؤثر بدرجة كبيرة على نشاط الفرد، لافتة إلى أن "هناك العديد من العوامل التي تؤثر على جودة النوم، أبرزها النظام الغذائي وخاصة الأطعمة التي نتناولها قبل ساعات من النوم".

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه لضمان نوم هادئ وعميق يجب تجنب استهلاك مجموعة من الأطعمة خلال وجبة العشاء، وتساعدنا هذه القاعدة على تفادي العديد من المشاكل التي كنا في غنى عنها.

وأوردت الصحيفة أن "العيش بشكل جيد يعني دائما النوم بشكل جيد، ولضمان عدم تدهور الحالة الجسدية والعقلية والعاطفية يجب النوم لساعات كافية وتعزيز الظروف الملائمة لذلك، لكن في بعض الحالات، تجعل مشاكل الأرق من النوم مهمة صعبة للغاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاكل النوم مرتبطة بما نتناوله يوميا، وبعدم وعينا بمخاطر هذه الأطعمة أو تأثيراتها السلبية على الصحة، ومن بين هذه الأطعمة، تبرز القهوة والكافيين الموجود في العديد من الأطعمة، التي تحول دون التمكن من النوم بشكل جيد على الرغم من تناولها خلال الفترة الصباحية، وحتى في حال التمكن من النوم، فلن يساعد الاستهلاك المفرط للقهوة على النوم بالعمق الكافي أو سيكون مريحا بشكل تام".

وأضافت الصحيفة أن "مشاكل النوم تجعلنا نشعر بأننا أقل إنتاجية وتسبب لنا مشاكل في الذاكرة، لهذا السبب، يجب تناول وجبات مناسبة خلال العشاء لضمان النوم بشكل مريح ودون انقطاع، وفي جميع الأحوال، يعزز النوم بشكل جيد الشعور بالراحة والاستعداد التام لمواجهة تحديات الحياة اليومية".

ونقلت الصحيفة عن الخبير في النوم، ديفيد غيبسون، قوله إن "الكحول تؤثر سلبا على نوم حركة العين السريعة، وهي مرحلة من مراحل النوم تتميز بالعمق وبتحليل ذاكرتنا على المدى القصير، والتي تكون عادة خلال النصف الثاني من الليل"، وأكد أنه "في حال شرب الكحول، سيكون النوم متقطعا خلال النصف الثاني من الليل".

وأضافت الصحيفة أن اللحوم الحمراء صعبة الهضم، ولا يجب تناولها خلال وجبات العشاء لضمان أخذ قسط من الراحة خلال فترة الليل، كما تحتوي اللحوم الحمراء على كمية كبيرة من الدهون المشبعة وأيضا مستوى عال من الصوديوم والبروتينات، وتشير جميع هذه العناصر إلى أن عملية الهضم ستكون غير مريحة ومطولة.

لهذا السبب، يجب اختيار الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم خلال الليل حتى في حال الشعور بالجوع الشديد، بالإضافة إلى ذلك، تعد الوجبات السريعة خاصة النقانق والبرجر من الأطعمة التي تسبب مشاكل الأرق نظرا لصعوبة هضمها، والتي لا يحبذ تناولها ليلا.

وبينت الصحيفة أن خبير النوم أكد أنه "بالنسبة لمحبي الوجبات السريعة واللحوم الحمراء، يمكنهم تناول هذه الوجبات، بشرط أن يكون ذلك قبل أربع ساعات من وقت النوم"، في نفس الوقت، ينصح الخبراء بتناول منتجات الألبان، لأنها غنية بالكالسيوم وتساعد على التقليل من التوتر.

وذكرت الصحيفة أن الأطعمة الحارة تعرقل عملية النوم بعمق وارتياح، كما أنه في حال كان الجهاز الهضمي حساسا إلى حد ما، تسبب الأطعمة الحارة التهابا وتهيجا أثناء عملية الهضم في المعدة والأمعاء، نتيجة لذلك، تتكون في المعدة غازات مزعجة، ويمكن أن ينتهي الأمر بارتجاع هذه الأطعمة.

وفي الختام، أوردت الصحيفة أن الخبير في النوم، ديفيد غيبسون، أكد أن "المأكولات الحارة تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، كما أنها تسبب مشاكل على مستوى البطن، أما بالنسبة لمحبي هذا النوع من الأطعمة، فيمكنهم تناولها خلال النهار والابتعاد عنها ليلا".