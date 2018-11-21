برشلونة في "ورطة" بسبب عثمان ديمبلي

يواجه نادي برشلونة الإسباني معضلة قانونية بشأن عقد لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، بسبب بند في عقد لاعب بروسيا دورتموند السابق، الأمر الذي من شأنه إجبار النادي الكتالوني على التفكير جيدا قبل بيع اللاعب.

ويواجه برشلونة مشكلة كبيرة في حال بيع ديمبلي، خاصة أن اللاعب كلف خزينة النادي قرابة 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض المنح الأخرى في حال إحرازه عددا محددا من الأهداف أو تحقيق أي ألقاب.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن ديمبلي سيحدث مشكله جديده في النادي الكتالوني بسبب بند في عقده، أثناء بيعه من النادي الألماني بوروسيا دورتموند، وظهرت هذه المشكلة، قبل مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وستجبر هذه البنود برشلونة على التفكير جيدا قبل بيع اللاعب الفرنسي، في ظل استمرار تعاقده مع الفريق الإسباني حتى 2022، وفي حالة بيعه قبل هذا الميعاد، سيدفع برشلونة لإدارة بوروسيا دورتموند مبلغا بقيمة 40 مليون يورو.

ومن المحتمل أن تتسبب هذه المبالغ في رجوع برشلونة عن فكرة بيع النجم الفرنسي في الفترة المقبلة، حتى لا تتكلف خزائنه مشاكل أكثر من قبل اللاعب.

وفي حالة بيعه لأحد الأندية الإنجليزية المهتمة بشرائه مثل ليفربول وأرسنال، بقيمة 65 مليون يورو، سيفقد هنا برشلونة 80 بالمئة من قيمة صفقته، بالإضافة إلى تعدد مشاكله مع الفريق، وغيابه عن الملاعب لأكثر من سنة بسبب الإصابة.

يذكر أن الدولي الفرنسي سجل مع برشلونة 6 أهداف وصناعة هدفين، خلال 15 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم، وغاب عن دخول قائمة فريقه في مباراة ريال بيتيس، بسبب أزمته الأخيرة مع المدرب إرنستو فالفيردي، عندما غاب عن مران الفريق دون علم أعضاء الجهاز المعاون.