توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين وزارة الأوقاف وشركة الكهرباء بغزة

وقع م. سمير مطير رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء و د. حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مقر الوزارة الرئيس بمدينة غزة اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مشتركة لتركيب عدادات مسبقة الدفع في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

ووفقًا لبنود الاتفاقية فإن شركة توزيع الكهرباء ستسعى لتوفير عدادات مسبقة الدفع من جهات مموِلة؛ لتركيبها في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف القائمة، والمساجد التي سيتم بناؤها حديثاً أولاً بأول.

وأكد م. مطير على أن هذه المذكرة جاءت نتيجة لقاءات عديدة سابقة مع وزارة الأوقاف وهي ثمرة طيبة للتعاون المشترك الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة وتحسين واقع الكهرباء في قطاع غزة، وقد أشاد م. مطير بدور وزارة الأوقاف والقائمين عليها لإيمانهم بأهمية التنسيق والتعاون المشترك للوصول لحل جذري لأزمة الكهرباء، منوهًا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الوزارة تسعى للحفاظ على الكهرباء من خلال الاستخدام الامثل لها، كما أنها ستساهم في عملية تنظيم قطاع الكهرباء في العديد من المرافق العامة.

من جانبه أوضح د. الصيفي أنه وفقًا للاتفاق ستلتزم شركة توزيع الكهرباء بعدم تركيب خطوط 3 فاز في أي مسجد من المساجد إلا بعد توفر عدد من الشروط، من أبرزها الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفقا لعدد من المعايير.

ونوه إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي مساهمةً من وزارته في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشاد وكيل الوزارة د. الصيفي بجهود شركة توزيع الكهرباء، ودورها الريادي في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع الكهرباء، مبديًا استعداده لفتح آفاق التعاون في العديد من المشاريع التي تخدم المجتمع.