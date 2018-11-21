مصادر خاصة: رواتب موظفي السلطة في غزة ستصرف كما هي

علمت وكالة "فلسطين اليوم" من مصادر موثوقة، أن الأنباء التي يتم تداولها حول نية السلطة الفلسطينية صرف راتب بنسبة 80% لموظفيها في قطاع غزة، أنباء عارية عن الصحة، وأنه ليس بمقدور السلطة صرف أكثر مما تصرفه لموظفي القطاع.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن أي معلومات بخصوص نسبة صرف الرواتب سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية قبل موعدها، وما دون ذلك يبقى مجرد إشاعات لا تستند لأي حقيقة.

وكشفت ذات المصادر، أن مطلع العام القادم سيتم إحالة عدد كبير من الموظفين في قطاع غزة للتقاعد المبكر.

وأكد على أن مسألة عودة الرواتب إلى طبيعتها مرتبطة بانتهاء الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

يشار إلى أن أنباء تم تداولها الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية بوجود قرار لدى السلطة بصرف 80% لموظفيها، بعد المنحة القطرية لموظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس.

ويعاني موظفي السلطة من أزمة خانقة منذ أكثر من عام بعد خفض رواتبهم لنسبة 50%، ورغم مطالبة الفصائل المستمرة بإعادة رواتبهم إلا أن السلطة لم تستجب لذلك.