الأرصاد تحذر المواطنين من خطورة المنخفض القادم

حذّر يوسف أبو أسعد مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، من خطورة المنخفض الجوي القادم، والذي يبدأ من يوم الجمعة القادم وينتهي حتى نهار يوم الأحد القادم.

وقال أبو أسعد: سيكون يوم الجمعة منخفض جوي قوي سيضرب البلاد، وسيشكل سيول وفيضانات في المناطق المنخفضة"، داعياً المواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. بحسب موقع "النجاح الإخباري".

ودعا أبو أسعد المواطنين لاتباع التعليمات والنصائح الصادرة من خلال الدفاع المدني حول هذا المنخفض، من أجل التخفيف من الخسائر الناجمة عن هذا المنخفض".

وأضاف أن درجات الحرارة ستنخفض غداً الخميس 3 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار المتفرقة على مناطق مختلفة على فلسطين، لافتاً إلى أن الأمطار بكثافة في ساعات الليل.

وذكر أبو أسعد أن يوم الجمعة والسبت والأحد سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، سينجم عنها منخفض جوي تنخفض فيه درجات الحرارة وتسقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون ما بين جنوبية غربية إلى غربية معتدلة، منوهاً إلى أن قوة الرياح قد تصل إلى 45 متر في الساعة.