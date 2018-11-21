إيران: عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية "غير مجدية"

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية عليها "غير مجدية".

وقالت الوزارة إن "هذا الحظر غير مجد وغير فاعل ولن يؤدي بالتأكيد إلي النتائج المرجوة من قبل مصمميه ومنفذيه، وسوف يعلمون عدم جدواه عاجلا أم آجلا".

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة الثلاثاء على أفراد وكيانات من إيران وسوريا وروسيا، بتهمة المشاركة في شبكة "معقدة" سمحت لطهران ببيع النفط لدمشق، التي شاركت في المقابل في تمويل حركة حماس وحزب الله اللبناني.

وتصنف الولايات المتحدة كلا من حماس وحزب الله منظمتين "إرهابيتين".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "النظام الإيراني وبالتعاون مع شركات روسية يزود الحكومة السورية بالملايين من براميل النفط مقابل ذلك، يسهل النظام السوري نقل مئات ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري لنقلها إلى حماس وحزب الله".