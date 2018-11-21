لهذا السبب.. الاحتلال يسحب بطاقة "vip" من النائب العام الفلسطيني

أمر ما يسمى بمنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، بسحب بطاقة "vip" من النائب العام في السلطة الفلسطينية أحمد براك.

ووفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية التي أوردت الخبر، فإن قرار سحب البطاقة من النائب العام الفلسطيني يأتي على خلفية اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة للمدعو عصام عقل (يحمل هوية زرقاء) من سكان القدس الشرقية، بتهمة بيع أراضٍ لليهود.

وأضافت الصحيفة، أن بطاقة "vip" تمنح المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية بما في ذلك قادة الأجهزة الأمنية التنقل بحرية مطلقة داخل "إسرائيل" والضفة الغربية.