ترامب يشكر السعودية على انخفاض أسعار النفط!

-قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء شكره إلى السعودية على انخفاض أسعار النفط، بعد يوم من تعهده ببقاء واشنطن "شريكا راسخا" للمملكة رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال ترامب عبر "تويتر" "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا بمثابة خفض كبير للضرائب بالنسبة لأميركا والعالم.

استمتعوا!" مشيرا إلى أن سعر البرميل بات "54 دولارا (بعدما) كان 82 دولارا". وأضاف "شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر".

وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعدما ربط الثلاثاء قراره بمواصلة دعم الرياض، رغم الاشتباه بتورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعملية قتل خاشقجي، برغبته في المحافظة على أسعار النفط المنخفضة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض، حذر الرئيس من أنه "إذا قطعنا العلاقات معهم، أعتقد أن أسعار النفط سترتفع بدرجة كبيرة. أبقيتها (أسعار النفط) منخفضة. ساعَدوني في إبقائها كذلك. لدينا حاليا أسعار نفط منخفضة، ولو نسبيا".

تعافت أسعار النفط بشكل ضئيل الأربعاء بعدما انخفضت بأكثر من ستة بالمئة وسط مخاوف من عدم وفاء الرياض بخفض الإنتاج.

واعتبر بعض المراقبين أن دعم ترامب للرياض هدفه منعهم من خفض الإنتاج في اجتماع مرتقب في كانون الأول/ديسمبر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتسببت عملية قتل خاشقجي، وهو صحافي سعودي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات رأي منتقدة للرياض في صحيفة "واشنطن بوست"، في قنصلية بلاده في اسطنبول بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر بإحراج كبير لواشنطن.

ونسفت العملية الحملة التي قادها ولي العهد لإظهار أن المملكة تتخذ نهجا إصلاحيا جديدا.

وأكد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترغب بالبقاء كشريك راسخ للسعودية لضمان مصالح بلدنا واسرائيل وجميع الشركاء في المنطقة".