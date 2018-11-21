قائد الجيش اللبناني يطالب قواته باليقظة لإحباط مخططات إسرائيل وتهديداتها

طالب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون اليوم الاربعاء قواته بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لإحباط مخططات إسرائيل وتهديداتها ومحاولاتها وضع يدها على ثروة لبنان النفطية.

ودعا العماد عون، بمناسبة عيد الاستقلال الـ75 ، إلى العمل على "فضح خروقات هذا العدو ونواياه العدوانية أمام العالم" ، قائلا :"أعلم أنكم تواقون لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستكمال انتشاركم فيها كما في الجزء الشمالي من بلدة الغجر المحتلة".

وتابع قائد الجيش " أما الوجه الآخر لتضحياتكم فهو محاربة الإرهاب الذي طردتموه من أرضنا وأبعدتم خطره. واليوم تنتشرون على الحدود الشمالية والشرقية لتأمينها من تسلل أي مجموعات إرهابية وضبط عمليات التهريب والانتقال غير الشرعي".

وأضاف " اعلموا أن ما ننعم به من استقرار أمني في الداخل هو نتيجة عملكم الدؤوب والمتواصل في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها والعمليات الاستباقية ضدها".

وأكد عون أنه " لا مكان للمخلين بالأمن ولا ملاذ لهم، والجيش عازم على مطاردتهم وحماية المواطنين من شرورهم ومن آفة المخدرات التي تهدد مجتمعنا".

ورأى قائد الجيش أن " الحالة الضبابية التي تلف المنطقة بأسرها في ظلال تحولات كبرى مرتقبة، سيكون لها دون شك انعكاسات على بلدنا، فضلا عن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ما يحتم عليكم البقاء في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة تحديات هذه المرحلة بمختلف أشكالها ووجوهها".