طبيب فلسطيني ينافس بمسابقة دولية.. والتربية تدعو للتصويت له

ينافس الطبيب الفلسطيني وليد البنا على اللقب العاشر من مسابقة "نجوم العلوم" من بين أربعة مبتكرين عرب من سوريا والجزائر وعُمان.

وكان البنا قد ابتكر نظارةً ذكيةً تكشف الجلطة الدماغية التي تعتبر المسبب الثالث للوفاة في العالم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، دعمها ومساندتها، إذ تمنى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، باسم الأسرة التربوية قاطبةً، التوفيق للطبيب البنا لنيل اللقب في هذه المسابقة الدولية ورفع اسم فلسطين عالياً، مؤكداً أن الفلسطيني اعتاد على التألق والتميز في مختلف المحافل العلمية والثقافية الإقليمية والدولية.

واعتبر صيدم أن منافسة البنا للحصول على اللقب في هذه المسابقة ووصوله للتصفيات النهائية فيها؛ يؤكد على كفاءة الفلسطيني الجديرة بالفخر والاعتزاز، داعياً لتكثيف التصويت للبنا من خلال هذا الرابط :https://www.starsofscience.com/voting/ar .

وأشار الوزير إلى أن نجاح أي فلسطيني هو نجاح مكمّل لما تسجله فلسطين ونظامها التعليمي من نجاحات عربية ودولية، باتت محط إشادة من الخبراء الدوليين والهيئات التربوية المختلفة.

و"نجوم العرب" هو برنامج تلفزيوني بواقع تعليمي ترفيهي أُطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ويهدف لتمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية من خلال العلوم والتكنولوجيا.