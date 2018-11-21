دعوية "الجهاد" تنظم أمسيتين دينيتين بذكرى المولد النبوي في الوسطى

نظمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى، أمسيتين دينيتين بمناسبة المولد النبوي الشريف، في مسجد الإسراء بمدينة دير البلح، ومسجد سيد قطب بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد حضر الأمسيتين قيادات الحركة بالمنطقة الوسطى ولفيف من الشخصيات الاعتبارية إلى جانب جمهور كبير من المواطنين.

وأكد مسؤول اللجنة الدعوية بالمحافظة الوسطى الشيخ حسن حمدان، أن هاتين الأمسيتين لم تأتيا لإقامة أي طقوس أو شعائر، بل لأجل التأكيد على سنة الحبيب المصطفى، وتجديد العهد مع الله تعالى.

وأشار إلى أن رسولنا الكريم جاء هادياً وبشيرًا وداعياً إلى الله تعالى وسراجا منيراً، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية إتباع النبي والعمل بسنته.

وأوضح حمدان أن اللجنة الدعوية تحتفي بهذه المناسبة الدينية إيماناً منها بأهميتها في التاريخ الإنساني ولما لها كذلك من أهمية بالغة في نفوس المسلمين جميعاً.

وتحدث القاضي الشرعي زياد أبو الحاج، في كلمة له بمسجد سيد قطب، عن شرف ميلاد النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) وعن كرم الله له بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبربط اسمه الكريم بالتوحيد حين نقول: لا إله إلا الله.

وتطرق الحاج إلى سيرة النبي وظروف ميلاده والصعوبات التي واجهته بداية مسيرته في نشر الدين الإسلامي، وما تعرض له من أذى الأقرباء والأعداء وتحمله كل ذلك من أجل رفع راية التوحيد عالية.

وشدد على أن سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) والقصص والدروس المستوحاة من حياته العطرة تفرض علينا أن نتدارسها بصورة منهجية، موضحاً أننا اليوم بأمس الحاجة لأن نطبق سنته، وأن نسير على خطاه. وحث الحاج على ضرورة أن نتأدب مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكل ما جاء على لسانه وكل فعل قام به.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور خالد خطاب في كلمة له بمسجد الاسراء، على ضرورة أن نبتهل وأن نقتدي بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأن نأخذ الدروس والعبر من رسالته العظيمة، وكيف اختاره الله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين قبل أن يخلق الله السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

وأشار خطاب إلى أن الشعوب العربية يجب أن تحمي اسم النبي وأن تدافع عن رسالته بنشر دينه وسنته بين كافة شعوب الأرض لأنه بعث متمماً لمكارم الأخلاق.

ولفت خطاب إلى ضرورة الصلاة على النبي وألا نبخل عليه (صلى الله عليه وسلم) بالصلاة من منطلق قوله: من صلى عليّ صلاة صلى الله بها عليه عشراً.

واُختتمت الأمسيتان بمديح نبوي وابتهالات شهدت تفاعلاً من جانب الحضور.















