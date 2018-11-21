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مخابرات السلطة تواصل اعتقال ليث رداد نجل الأسير جاسر

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 11:35 - 21 نوفمبر 2018
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يواصل جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، اعتقال الشاب ليث جاسر رداد (20 عاما) من بلدة صيدا، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

واعتقلت مخابرات طولكرم الشاب ليث رداد قبل عدة أيام، واقتادته إلى جهة مجهولة دون الإفصاح عن ظروف اعتقاله ولا السماح لأحد بزيارته.

والمعتقل ليث رداد (20 عاما)هو نجل الأسير في سجون الاحتلال جاسر رداد المحكوم بالسجن المؤبد وخمسين عاماً بزعم تنفيذه نشاطات مقاومة للاحتلال والانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين .

وأمضى الأسير جاسر رداد في سجون الاحتلال 17 عاما من مجموع فترة حكمه المستمرة.

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