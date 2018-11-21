مخابرات طولكرم تعتقل المحرر المصاب لؤي الأشقر من مكان عمله بقرية صيدا

اعتقلت قوة من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية الأسير المحرر من سجون الاحتلال، لؤي ساطي الأشقر من مكان عمله بقرية صيدا في طولكرم، اليوم الأربعاء

وذكرت مصادر محلية أن دورية تابعة لمخابرات السلطة، داهمت ورشة ألمنيوم يعمل بها الأشقر، ومن ثم قامت باعتقاله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن لؤي (42 عاماً)، العام الماضي بعد أن أمضى 11 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد الذي بدأ في آخر اعتقال بتاريخ 21/11/2016 ، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

يشار إلى أن الأسير "الأشقر" اعتقل في شهر نيسان من العام 2005، وتعرض حينها لتحقيق قاسٍ في مركز توقيف وتحقيق الجلمة، بعد أن اتهموه بإرسال استشهادي لتفجير نفسه، الأمر الذي أدى إلى كسر 3 فقرات في العمود الفقري، مما أدى إلى شلل فى قدمه والأن لا يستطيع المشي إلا بواسطة عكازات، ورغم إصابته بالشلل في ساقه إلا أنه تعرض للاعتقال عدة مرات لدى الاحتلال .

والمعتقل لؤي الأشقر هو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي اغتالته قوة خاصة بعد أن اقتحمت سجن النقب الصحراوي واعتدت على الأسرى، يوم الاثنين الذي وافق تاريخ 22/10/2007 ، وتخلل ذلك الاقتحام إطلاق نار أسفر عن إصابة محمد برصاصة في رأسه، مما أدى إلى استشهاده في ذات اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشهيد محمد الأشقر البالغ من العمر 28 عاما عند استشهاده، في العام 2003 بتهمة تقديم المساعدة لرجال المقاومة ليخرج بعدها من السجن اشد إصرارا وعزيمة على مواصلة درب الجهاد والمقاومة حيث أعيد اعتقاله بتاريخ 18 -1 -2006م وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين شهرا وأفرج عنه بعد قضاء محكومتيه ليعاود الاحتلال اعتقاله في شهر يناير عام 2006 بتهمة انتمائه لمجموعات في سرايا القدس وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وغرامات مالية.