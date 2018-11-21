وزير في الكابينت: اجتياح قطاع غزة يقترب ولإعادة احتلاله مره اخرى

قال وزير الامن الداخلي "الإسرائيلي" غلعاد اردان خلال مؤتمر خاص بصحيفة "جيروزلم بوست"ان الانتقال من حالة الدفاع لحالة الهجوم على قطاع غزة تعني القيام بالإغتيالات لجميع قادة الجناح العسكري لحماس ، "فإسرائيل" اصبحت اقرب من اي وقت مضى للسيطرة لاجتياح قطاع غزة واعادة احتلاله مرة أخرى.

وقال اردان وفقا للقناة الثانية "ان معنى الحرب هو ان تكن مستعداً للسيطرة على قطاع غزة والبقاء داخله حتى تدمير البنية التحتية للمقاومة اليوم ، ونحن اقرب من اي وقت مضي من بعد خطة فك الارتباط للعودة لغزة والسيطرة على اجزاء من القطاع و الاحتلال القطاع كله .