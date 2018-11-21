د.الحساينة: الشعب الفلسطيني لن يرضخ للابتزاز والترهيب الأمريكي

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، اليوم الأربعاء، هجوم مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن على خطاب المبعوث الأممي ملادينوف أمام مجلس الأمن الخاص بالأوضاع في قطاع غزة بـ"الوقاحة غير المسبوقة".

وأوضح الحساينة أن اصرار الإدارة الأمريكية على ممارسة الإرهاب السياسي على الأمم المتحدة وشعوب العالم والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص يؤكد النزعة العدوانية للإدارة الأمريكية ومندوبتها في مجلس الأمن

واعتبر الحساينة تزييف مندوبة الإدارة الأمريكية للحقائق وادعائها أن الاحتلال تعرض للقصف من قبل المقاومة في غزة وتجاهلها اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل سلوك غير أخلاقي يبرر جرائم العدو .

وأكد عضو المكتب السياسي على أن المقاومة الفلسطينية مارست حقها الطبيعي في الدفاع عن شعبها والرد على الاحتلال.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للابتزاز والترهيب الأمريكي وسيبقى يمارس حقة في المقاومة طالما بقى الاحتلال.