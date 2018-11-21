وزير إسرائيلي يهدد قيادي كبير في حماس.. من هو؟

هدّد وزير الإسكان الإسرائيلي يواف غالانت، باغتيال يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة ، قائلاً: "إن أجل يحيى السنوار قد اقترب، فهو لن يبقى حيا ليمضي طوال حياته في دار المسنين، وعلى السنوار ان يتصرف بشكل آخر".

جاءت أقوال الضابط الإسرائيلي الكبير في قوات الاحتياط وزير الإسكان غالانت، خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الدبلوماسي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف غالانت في إطار حديثه عن الوضع في قطاع غزة، إذا أرادوا حربا، فسوف نسحقهم، وإذا أرادوا التحدث فسنتحدث معهم.

وقال غالانت: ستكون هناك عملية عسكرية كبيرة أخرى في قطاع غزة، ونحن سوف نحدد متى وكيف، ولن نعطي حماس إدارة هذه المعركة.

وتابع غالانت: "إذا كان هناك سبب، فسوف نشن عملية كبيرة وننتصر. في رأيي، هذا ليس لصالح إسرائيل، لكن إذا لزم الأمر سنفعل ذلك".

وادعى غالانت أنه على مدار 100 عام، لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض معه.