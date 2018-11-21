أمريكا تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا حرائق كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية عن حصيلة جديدة لضحايا حرائق الغابات المستمرة منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في ولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ في الولاية، الليلة بالتوقيت المحلي، على جثتي شخصين لقيا مصرعهما جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 81.



وتضرر أكثر من 12 ألف مبنى جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان حوالي 700 شخص.



ومساء الاثنين، أعلن كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا، في تصريح صحفي، أن عدد القتلى بلغ 79 شخصًا.



تأثير الحرائق التي وُصفت بأنها "الأكثر فتكًا في القرن الحالي"، التهمت نحو 61 ألفا و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا.



وبعد فقدانهم منازلهم جراء الحرائق، يواجه آلاف الأشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حاليًا.