بالأسماء: وفد قيادي من حماس بغزة يتوجه إلى القاهرة اليوم

من المقرر أن يتوجّه اليوم الأربعاء ، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة رسمية مصرية.

وسيضمّ الوفد المغادر من غزة عضوي المكتب السياسي في حماس خليل الحية وروحي مشتهي والقيادي طاهر النونو، على أن ينضم لهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وعضو المكتب السياسي حسام بدران.

وتأتي زيارة الوفد تلبية لدعوة رسمية وجّهتها جمهورية مصر العربية لحركة حماس يوم الاثنين الماضي.

ومن المتوقع أن يبحث الوفد جهود كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وكانت صحيفة "المستقبل" اللبنانية كشفت السبت الماضي، أن تقدّمًا إيجابيًا طرأ على مباحثات إنهاء الانقسام التي ترعاها مصر بين الحركتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ مسؤولين في حركة فتح أن "المصالحة وُضعت على مسارها الصحيح"، متوقعًا نهاية الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية "قريبًا".

ومن بين الاسماء التي من المتوقع مغادرتها:

أبرز نواب المجلس التشريعي المتوجه في جولة خارجية وهم :

د. محمود الزهار

د. مروان أبوراس

النائب مشير المصري

النائب محمد فرج الغول