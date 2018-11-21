مؤتمر لليسار "الإسرائيلي" يطالب بإخلاء مستوطني الخليل من وسط المدينة

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت بأن منظمات اليسار "الإسرائيلي" ستعقد خلال ايام مؤتمراً في مبنى الكنيست تحت شعار " اخلاء مستوطني الخليل اولا " ومنظمي المؤتمر عضو الكنيست ايمن عودة , وعضو الكنيست دوف حنين , وعضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس وتم تقديم الدعوة لحضور المؤتمر لمنظمة السلام الان ومنظمة كسر الصمت ومنظمة يش دين الحقوقية واعضاء منظمة بيت سيلم ورئيساً.

وقالت صحيفة يديعوت انه جاء في الدعوة التي وجهت لأعضاء المنظمات التي ستحضر المؤتمر " لقد مر 50 عاماً لمجموعة من المستوطنين يتواجدون في قلب الخليل وسط السكان الفلسطينيين بدعم من الحكومة "الإسرائيلية" لتقوية نظام التفرقة العنصرية ولفرض الإهانة علي سكان الخليل الفلسطينيين".

وبينت يديعوت ان الحكومة ترسل مئات الجنود لينفذوا سياسة " الفصل العنصري ويتم تخصيص ميزانية ضخمة لهؤلاء المستوطنين على حاسب الشعب "الإسرائيلي" والاحتكاك مع سكان الخليل يؤدي لواقع مدمر لحياة الفلسطينيين , ولأعمال عنف مثل الذبحة التي قام بها المجرم باروخ غولدشتاين والجندي الئور زاد قاتل الشاب بدم بارد عبد الفتاح الشريف.