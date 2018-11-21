الاحتلال يشن حملات دهم في طولكرم ونابلس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء حملات دهم وتفتيش في عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية، وأجرت عمليات بحث وتخريب في عدد من المنازل .

فقد اقتحم المئات من جنود الاحتلال بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم، بحثًا عن المطارد أشرف نعالوة.

وداهم الجنود أكثر من 50 منزلًا في القرية بإطار البحث عن نعالوة، شملت شرائح مختلفة من المواطنين وتخللها تخريب للممتلكات وتحقيق ميداني عنه.

وهدد جنود الاحتلال أهالي القرية بعقوبات جماعية حال تقديم المساعدة لنعالوة ووزعوا مناشير تحذر من مساعدته وهدم منزل وقطع تصريح أي مواطن يقدم له المساعدة.

أما في نابلس فقد صادرت قوات الاحتلال، مبالغ مالية ومركبة خلال حملات دهم وتفتيش بالمدينة نابلس وبلدة تل .

وصادر جيش الاحتلال مبلغ 5200 شيكل من منزل المواطن بلال اشتية، ومركبة المحاضر الجامعي د. فادي عصيدة، وسلمت جهاد الهندي إشعارا لمراجعة مخابراتها .

كما اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل بالبلدة القديمة وحي رأس العين، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق كثيف للأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز.

وفي القدس سلمت طواقم بلدية الاحتلال مساء الثلاثاء، إخطارات هدمٍ لمنشآت تجارية في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط بحجة البناء دون ترخيص.