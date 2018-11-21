منخفض جوي وأمطار غزيزة في معظم المناطق

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم غد الخميس تتأثر فلسطين خلال ساعات النهار بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غالباً غائم، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية تكون رعدية أحياناً فوق أجزاء مُختلفة، وغير شاملة لكافة المناطق.

وخلال ساعات الليل من يوم غد يقترب منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة،وتسقط أمطار تدريجياً خلال ساعات الليل وفجر الجمعة فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الجمعة يزداد تأثير المنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط أمطار على فترات تكون غزيرة ومصحوب بعواصف رعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم السبت يستمر تأثير المنخفض الجوي، ويكون الطقس غائماً ، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة على فترات تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وفي يوم الأحد تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق.

وحذر الراصد الجوي من: