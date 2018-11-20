ضبط دجاج مهرب في بيت لحم ودخان ومعسل في أريحا

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الثلاثاء، 5000 دجاجة مهربة مجهولة المصدر في بيت لحم، كما ضبطت 52 كروز دخان مهرب، و24 كيلو غرام معسل مهرب في مدينة أريحا.

وتمت عملية ضبط الدواجن المهربة فجر اليوم بناءً على معلومات استخباراتية مفادها تهريب طيور دواجن مجهولة المصدر ولا تحمل اوراقاً رسمية وبدون شهادة بيطرية تفيد بسلامته، اثناء انزالها في احدى المزارع بمحافظة طولكرم بمهمة مشتركة للضابطة الجمركية ومديرية الزراعة، وبدعم ومساندة الأمن الوطني والشرطة والاستخبارات العسكرية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة اريحا ضبطت الضابطة الجمركية اليوم 26 كروز دخان مهرب و9 كيلو غرام معسل بناء على معلومات استخبارية.

وفي السياق ذاته وبمهمة منفصلة، وبناء على معلومات استخبارية مفادها وجود معلومات عن منزل بداخله دخان مهرب، تم اصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وضبط بداخله 26 كروز دخان مهرب و15 كيلوغرام معسل، وتم التحفظ على المضبوطات في كلتا القضيتين لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.